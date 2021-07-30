Видео: в Петербурге произошел конфликт между подростками и семьей – женщина распылила перцовый баллончик

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга гулявшая с ребенком женщина распылила перцовый баллончик в лицо подросткам. Каждая из сторон конфликта обвиняет в агрессии противоположную.

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По словам подростков, они присели на карусель, где уже качался ребенок. Это не понравилось его маме, она обматерила их и ушла. А когда они пошли за ней, выпустила содержимое перцового баллончика в двух девочек, попав одной из них в глаза.

По словам женщины, подростки прогнали с карусели ее ребенка. Она отчитала их, забрала сына и вместе с мужем пошла к машине. Подростки догнали и напали на них, повредив автомобиль. Перцовым баллончиком она защищалась.

Видео: 78.ru