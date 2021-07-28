Видео: две женщины подрались из-за коляски на газоне в Мурино

Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, две женщины подрались из-за оставленной на траве коляски во дворе в Мурино во Всеволожском районе Ленинградской области.

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Женщине с коляской по имени Инна вырвали ноготь и порвали платье. Местной жительнице в белом разбили телефон. По словам Инны, она пришла в гости к подруге. Оставила коляску у лавочки, после чего произошел конфликт.

Обе женщины написали друг на друга заявления в полицию.