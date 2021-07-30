Режим ЧС отменен, населенные пункты теперь в безопасности, но ряд ограничений сохраняется.

В Карелии отменили режим чрезвычайной ситуации: пожарным удалось локализовать крупные лесные пожары и предотвратить возгорание жилых домов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы местной администрации.

Так, режим ЧС перестал действовать в Суоярвском, Сегежском районах и в Эссойльском сельском поселении Пряжинского района.

«Указом главы Республики Карелия 30 июля отменён режим чрезвычайной ситуации в лесах на всей территории республики», — передала пресс-служба.

При этом противопожарный режим в Карелии сохраняется. Посещение лесов ограничено к Лоухском, Калевальском, Кемском, Беломорском и Муезерском районах.