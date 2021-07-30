Проект запускает Минцифры.

Минцифры РФ поможет гражданам постичь азы цифровых технологий. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» ведомство запустило образовательную платформу «Готов к цифре».

На этом портале все желающие смогут узнать, как защитить свои данные от мошенников, создавать цифровой контент и решать различные проблемы, которые могут возникнуть в этой сфере. Всего пользователям будет доступно свыше 200 обучающих материалов.