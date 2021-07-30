Проект запускает Минцифры.
Минцифры РФ поможет гражданам постичь азы цифровых технологий. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» ведомство запустило образовательную платформу «Готов к цифре».
На этом портале все желающие смогут узнать, как защитить свои данные от мошенников, создавать цифровой контент и решать различные проблемы, которые могут возникнуть в этой сфере. Всего пользователям будет доступно свыше 200 обучающих материалов.
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30.07.2021 13