На дачном участке в Сосново нашли подозрительный ящик времен войны

Жители одного из частных домов в поселке Сосново Приозерского района Ленобласти во время земляных работ обнаружили подозрительный ящик.

Внешне они были похожи на металлические ящики с боеприпасами и торчащими из них проводами. На место прибыла группа инженерно-технического отдела ОМОН.

Было установлено, что в ящике находятся семь аккумуляторных батарей времён ВОВ, которые не представляют опасность, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.