На дачном участке в Сосново нашли подозрительный ящик времен войны

Жители одного из частных домов в поселке Сосново Приозерского района Ленобласти во время земляных работ обнаружили подозрительный ящик.
Внешне они были похожи на металлические ящики с боеприпасами и торчащими из них проводами. На место прибыла группа инженерно-технического отдела ОМОН.
Было установлено, что в ящике находятся семь аккумуляторных батарей времён ВОВ, которые не представляют опасность, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Ранее мы сообщали, что в июне на территории Ленобласти и Петербурга было найдено, вывезено и утилизировано свыше 200 артиллерийских снарядов и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.