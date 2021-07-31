Неизвестный и яркий объект пролетел над Турцией – видео

Как сообщает Time Turk, 31 июля в 1:54 над турецким Измиром пролетело яркое небесное тело. По предварительной информации, это метеорит или крупный фрагмент космического мусора.

Вам будет интересно Видео: в турецком Мармарисе эвакуируют туристов из-за лесных пожаров Помимо туристов эвакуируют и местных жителей. На момент подготовки публикации лес горел недалеко от жилых домов и отелей. Направление ветра позволяет... 29.07.2021 210

Видео не имеет звука, однако издание рассказывает, что «многие» местные жители даже слышали непонятный звук, похожий на взрыв или землетрясение.

Также журналисты отмечают, что на момент подготовки публикации в небе над Турцией можно наблюдать метеорный поток Персеиды.