В Приозерском районе под колесами машины скончался пешеход

На 118-м километре трассы «Сортавала» в Приозерском районе произошла смертельная авария. Водитель автомобиля марки «BMW» совершил наезд на мужчину. Он скончался на месте.

О трагедии стало известно утром, 1 августа. Столкновение произошло у поселка Ларионово, ночью. На данный момент известно, что за водительским сиденьем находился 31-летний уроженец Калуги. Погибший пешеход вышел на проезжую часть на нерегулируемом участке дороги.

Сообщается, что скончавшемуся около 40 лет, он был одет в белую футболку, синие клетчатые шорты. Обстоятельства происшествия устанавливает служба ГИБДД.