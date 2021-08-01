В Петербурге мужчина, вооруженный пистолетом, устроил стрельбу в магазине

Накануне вечером, в Санкт-Петербурге 34-летний мужчина произвел несколько выстрелов из оружия в продуктовом магазине. Теперь в отношении него могут завести уголовное дело.

Об этом пишет портал 78 со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Предварительно известно, что безработный мужчина возрастом 34 года около полуночи пять раз выстрелил из пистолета в магазине на Караваевской улице в Петербурге.

К счастью, в происшествии никто не пострадал. Прибывшие на место стрельбы правоохранители задержали мужчину. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.