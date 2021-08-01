Ленинградская область празднует 94-ю годовщину своего основания

В воскресенье, 1 августа, на сайте правительства региона было опубликовано поздравление в честь дня рождения Ленинградской области.

Так, минувший год стал очередной проверкой на прочность и серьезным вызовом не только для области, но и для страны. Пандемия научила людей быть добрее и внимательнее друг к другу, к тем, кому нужна поддержка, содержится на сайте Правительства Ленобласти.

Также отмечается, что именно благодаря усилиям тысяч ленинградцев, не прекращающим свою работу в разных отраслях, Ленинградская область не перестает двигаться вперед, демонстрировать позитивные перемены в экономике, промышленности и сельском хозяйстве.

Без внимания руководство регионом не оставило и ветеранов:

«И, конечно же, огромное спасибо нашим дорогим ветеранам, искренне, всей душой радеющим за благополучие Ленинградской земли», — указано в поздравлении.