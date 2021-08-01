В Сясьстрое мужчина получил два ножевых ранения в живот в ходе конфликта

Потасовка у одного из торговых центров Сясьстроя закончилась госпитализацией мужчины в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

По информации Невских новостей, пострадавший получил два сильных удара ножом в живот на Петрозаводской улице в Сясьстрое. Полиция пока не нашла нападавшего. Мужчину доставили в Волховскую районную больницу.

Ранее мы писали, что на 118-м километре трассы «Сортавала» в Приозерском районе произошла смертельная авария. Водитель автомобиля марки «BMW» совершил наезд на мужчину. Он скончался на месте.