В Ломоносовском районе произошло серьезное ДТП с летальным исходом — фото

В минувшие сутки на 53-м км автодороги «Петербург-Ручьи» в Ломоносовском районе водитель «Рено Логан» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Сообщается об одной погибшей.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Как передает сообщество ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в воскресенье, 1 августа, 27-летний гражданин не справился с управлением машины, совершил наезд на металлическое силовое ограждение, после чего иномарку опрокинуло.

Водитель остался невредим, однако его 79-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП.

По данному факту Главное управление МВД по Петербургу проводит доследственную проверку.