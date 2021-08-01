Центризбирком рассмотрит документы в течение 10 дней.

Сегодня, 1 августа, партия «Единая Россия» подала документы в ЦИК для регистрации кандидатов на выборы в Госдуму. Представитель партии предоставил данные об изменении в ранее представленные документы, а также бумаги, подтверждающие открытие специального избирательного счета.

Отмечается, что после регистрации списка кандидаты от «Единой России» в полном объеме получат все права и обязанности, которые установлены для зарегистрированных кандидатов.