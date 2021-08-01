Трое мужчин 28, 41 и 63 лет пытались увести крупный рогатый скот с фермерского хозяйства, однако были быстро задержаны.
В деревне Рынделево, Тосненский район Ленобласти, задержали группу цыган, которая пыталась похитить крупный рогатый скот у фермеров.
Мужчин 28, 41 и 63 лет поймали по горячим следам. Это их не первое подобное преступление. Неделю назад мужчины украли двух коров и быка на 300 тысяч рублей в деревне Поги.
Преступников поместили под стражу, одного отпустили. Возбуждены уголовные дела о краже и о покушении на нее.
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