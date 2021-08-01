«Велес» приютил трех осиротевших зайчат — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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"Велес" приютил трех осиротевших зайчат — фото РКЦ «Велес», приют, Зайчата, животные

Истощенных зайчат весом по 120 грамм нашли рядом с мертвой мамой. Теперь о малышах позаботятся специалисты центра.

Центр спасения диких животных «Велес» сообщил о найденных зайчатах, которые станут новыми подопечными. Истощенных зайчат весом по 120 грамм нашли рядом с мертвой мамой. Теперь о малышах позаботятся специалисты центра.

Пользователи соцсети пожелали зайчатам скорейшего выздоровления.  Об этом рассказали в группе «РКЦентр «ВЕЛЕС» — помощь диким животным».

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