Истощенных зайчат весом по 120 грамм нашли рядом с мертвой мамой. Теперь о малышах позаботятся специалисты центра.
Центр спасения диких животных «Велес» сообщил о найденных зайчатах, которые станут новыми подопечными. Истощенных зайчат весом по 120 грамм нашли рядом с мертвой мамой. Теперь о малышах позаботятся специалисты центра.
Пользователи соцсети пожелали зайчатам скорейшего выздоровления. Об этом рассказали в группе «РКЦентр «ВЕЛЕС» — помощь диким животным».
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27.07.2021 215