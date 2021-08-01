Истощенных зайчат весом по 120 грамм нашли рядом с мертвой мамой. Теперь о малышах позаботятся специалисты центра.

Центр спасения диких животных «Велес» сообщил о найденных зайчатах, которые станут новыми подопечными. Истощенных зайчат весом по 120 грамм нашли рядом с мертвой мамой. Теперь о малышах позаботятся специалисты центра.

Пользователи соцсети пожелали зайчатам скорейшего выздоровления. Об этом рассказали в группе «РКЦентр «ВЕЛЕС» — помощь диким животным».