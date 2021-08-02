Россиянам напомнили о возможности получить выплату в 250 тысяч рублей

Замминистра труда Ольга Баталина сообщила, что соцконтракт дает новые возможности не только для трудоустройства, но и для открытия нового дела. Она также рассказала, как получить выплаты в размере 250 тысяч рублей.

Благодаря соцконтракту предприниматель может получить дополнительный источник доходов внутри семьи. Данное направление помогает найти людям работу в том месте, где они проживают. За счет такого соцконтракта можно пройти переобучение или же повысить свою квалификацию.

Она подчеркнула, что еще одним направлением применения такого соцконтракта является ИП или самозанятость. Человек в этом случае получает стартовый капитал на открытие своего дела в размере 250 тысяч рублей.

Баталина заключила, что если предприниматель желает реализоваться в небольшом городе, то такая поддержка ему существенно поможет.