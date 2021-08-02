Названы регионы-лидеры по ипотечному кредитованию

Специалисты констатируют, что за последние пять лет рынок практически утроился.

Согласно исследованию РИА Новости, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа вместе с Тюменской областью признаны лидерами в списке российских регионов по количеству выдаваемых населению ипотечных кредитов. Последними в рейтинге оказались Ингушетия, Дагестан, а также Крым.

— За пять лет рынок ипотеки фактически утроился, и ипотека стала одним из основных способов решения жилищного вопроса, — исследование РИА Новости.

Отмечается, что за первые пять месяцев текущего года количество ипотеку увеличилось до 759 тысяч. Если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года, то рост составил почти 45 процентов. Если учитывать денежное выражение, то объем рынка составил 2,12 триллиона рублей, тогда как в прошлом году этот показатель был на уровне 1,27 трлн рублей.