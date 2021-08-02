В России начались выплаты единовременного пособия для школьников

В России с понедельника, 2 августа, начали осуществлять единоразовые выплаты семьям, в которых проживают дети школьного возраста. Соответствующее поручение ранее озвучил президент Владимир Путин.

Выплаты предоставляются семьям, в которых проживают дети от 6 до 18 лет. Сумма единоразового пособия составляет 10 тысяч рублей.

На выплаты также могут претендовать дети старше 18 лет, однако если они имеют проблемы со здоровьем и продолжают учиться в школе. Изначально выплаты планировалось начать 16 августа, однако Владимир Путин поручил сдвинуть сроки, чтобы семьи «спокойно подготовились к новому учебному году».

Глава Министерства труда Антон Котяков ранее отмечал, что техническая составляющая для начала выплат детям готова. Выплаты будут предоставлены для 20 миллионов детей.

Финансовые средства доведены до Пенсионного фонда России в полном объеме. На выплаты детям предоставлено 204 миллиарда рублей. Если кто-то ранее не обращался за выплатами, то сделать это можно до конца октября 2021 года.

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Подача заявления осуществима через портал госуслуг или при личном обращении в клиентскую службу Пенсионного фонда. При подаче заявления в режиме онлайн дополнительная документация не потребуется.