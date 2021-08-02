Российские богачи «подорожали» на десятки миллиардов долларов

Российский миллиардеры за 7 месяцев 2021 года увеличили свое состояние почти на 40 млрд долларов, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всех разбогател основной владелец Северстали Алексей Мордашов. Он с начала год улучшил свое благосостояние на 6,14 млрд — до 29,2 млрд долларов. Сейчас он занимает 4 строчку рейтинга среди россиян.

При этом первое место среди российских миллиардеров сохранил один из основных владельцев Норникеля Владимир Потанин (рост состояния с начала года — 3,36 млрд — до 33,4 млрд долларов).