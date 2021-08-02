Закуплены новые инструменты для сосновоборской детской школы искусств

В рамках национального проекта «Культура» в сосновоборской детской школе искусств «Балтика», которой в 2021 году исполнилось 29 лет, обновили музыкальные инструменты и учебные пособия.

Закуплены: аккордеоны, скрипки, ксилофон, домры, пианино, ударная установка, комплектующие, пюпитр, учебники, многофункциональное устройство, ученический стол и стулья.

Национальный проект «Культура» разработан в соответствии с указом президента России № 204 от 7 мая 2018 года.