Закуплены новые инструменты для сосновоборской детской школы искусств

Автор: Сергей Агутин
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В рамках национального проекта «Культура» в сосновоборской детской школе искусств «Балтика», которой в 2021 году исполнилось 29 лет, обновили музыкальные инструменты и учебные пособия.

инструменты
Фото: lenobl.ru

Закуплены: аккордеоны, скрипки, ксилофон, домры, пианино, ударная установка, комплектующие, пюпитр, учебники, многофункциональное устройство, ученический стол и стулья.

Национальный проект «Культура» разработан в соответствии с указом президента России № 204 от 7 мая 2018 года.

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