Эксперты Ассоциации волонтерских центров отметили активность региональных волонтеров и их вклад в развитие области. Во время пандемии добровольцы не остались в стороне — в акции «Мы вместе» они отработали 2823 заявки для помощи нуждающимся.

Волонтеры Ленинградской области вошли в десятку лучших по России. Эксперты Ассоциации волонтерских центров отметили активность региональных волонтеров и их вклад в развитие области.

С начала года активные ленинградцы участвовали в организации 30 акций в регионе: среди них такие как лыжный марафон Toksovo Cup, акция «Эстафета сердца», аллея #МыВместе, флешмоб «Поехали», посвященный Дню Космонавтики, областная неделя добра, а также многочисленные субботники, флешмобы, челленджи, акции, праздничные концерты, народные гуляния и фестивали. Помимо прочего волонтеры дважды участвовали в организации передвижного музея «Поезд Победы».

Во время пандемии добровольцы не остались в стороне — в акции «Мы вместе» они отработали 2823 заявки для помощи нуждающимся.