Один из вице-губернаторов Ленобласти уходит в отставку

В правительстве Ленинградской области кадровые изменения. Вице-губернатор по строительству Ленинградской области Михаил Москвин покидает свой пост.

В понедельник, 2 августа стал известно о том, что Михаил Москвин покидает кресло вице-губернатора по строительству Ленинградской области. По предварительной информации, он написал заявление об увольнении.

Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко принял отставку чиновника. Полномочия Москвина будут действительны до пятницы, 6 августа. О вероятных претендентах на этот пост пока неизвестно.