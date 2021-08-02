Один из вице-губернаторов Ленобласти уходит в отставку

В правительстве Ленинградской области кадровые изменения. Вице-губернатор по строительству Ленинградской области Михаил Москвин покидает свой пост.
В понедельник, 2 августа стал известно о том, что Михаил Москвин покидает кресло вице-губернатора по строительству Ленинградской области. По предварительной информации, он написал заявление об увольнении.
Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко принял отставку чиновника. Полномочия Москвина будут действительны до пятницы, 6 августа. О вероятных претендентах на этот пост пока неизвестно.
Вам будет интересно
Эксперты Ассоциации волонтерских центров отметили активность региональных волонтеров и их вклад в развитие области. Во время пандемии добровольцы не остались...
02.08.2021 59