В Санкт-Петербурге запустят водный кольцевой «Невский маршрут»

В маршрут будут объединены 6 центральных городских причалов.
По информации телеграм-канала Питерская Булка, Комитет по транспорту Санкт-Петербурга решил открыть новый водный кольцевой в субботу 7 августа.
В кольцо будут соединены следующие причалы:
- городской причал Мытнинская наб.,
- городской причал Летний сад,
- городской причал Петровская наб.,
- городской причал Арсенальная наб.,
- причал «Кунсткамера»,
- причал «Адмиралтейство».
Отмечается, что по маршруту ежедневно с 11:00 до 19:00 с интервалом в 30 минут будут курсировать три однопалубных пассажирских судна. Расчетное время стоянок для посадки и высадки пассажиров составит 3 мин.
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21.07.2021 321
Также сообщается, что стоимость проезда од одного причала к другому составит всего 100 рублей. А вот кольцевой маршрут обойдётся жителям и гостям города в 700 рублей.