В Санкт-Петербурге запустят водный кольцевой «Невский маршрут»

Автор: Александр Селиванов
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В маршрут будут объединены 6 центральных городских причалов.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, Комитет по транспорту Санкт-Петербурга решил открыть новый водный кольцевой в субботу 7 августа.

В кольцо будут соединены следующие причалы:

  • городской причал Мытнинская наб.,
  • городской причал Летний сад,
  • городской причал Петровская наб.,
  • городской причал Арсенальная наб.,
  • причал «Кунсткамера»,
  • причал «Адмиралтейство».

Отмечается, что по маршруту ежедневно с 11:00 до 19:00 с интервалом в 30 минут будут курсировать три однопалубных пассажирских судна. Расчетное время стоянок для посадки и высадки пассажиров составит 3 мин.

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21.07.2021 321

Также сообщается, что стоимость проезда од одного причала к другому составит всего 100 рублей. А вот кольцевой маршрут обойдётся жителям и гостям города в 700 рублей.

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