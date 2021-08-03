В Санкт-Петербурге запустят водный кольцевой «Невский маршрут»

В маршрут будут объединены 6 центральных городских причалов.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, Комитет по транспорту Санкт-Петербурга решил открыть новый водный кольцевой в субботу 7 августа.

В кольцо будут соединены следующие причалы:

городской причал Мытнинская наб.,

городской причал Летний сад,

городской причал Петровская наб.,

городской причал Арсенальная наб.,

причал «Кунсткамера»,

причал «Адмиралтейство».

Отмечается, что по маршруту ежедневно с 11:00 до 19:00 с интервалом в 30 минут будут курсировать три однопалубных пассажирских судна. Расчетное время стоянок для посадки и высадки пассажиров составит 3 мин.

Вам будет интересно Льготные проездные будут действовать еще на 60 автобусных маршрутах Ленобласти На автобусы пригородного сообщения расширится зона действия льготных и бесплатных билетов. Публикуем перечень всех маршрутов, где можно воспользоваться льготным правом... 21.07.2021 321

Также сообщается, что стоимость проезда од одного причала к другому составит всего 100 рублей. А вот кольцевой маршрут обойдётся жителям и гостям города в 700 рублей.