Льготные проездные будут действовать еще на 60 автобусных маршрутах Ленобласти

На автобусы пригородного сообщения расширится зона действия льготных и бесплатных билетов. Публикуем перечень всех маршрутов, где можно воспользоваться льготным правом проезда.

Как сообщают в Комитете по транспорту Санкт-Петербурга, в список включены месячный единый именной льготный билет, месячный именной единый и комбинированный билеты для студентов; проездной билет для детей из многодетных семей; проездной билет для детей, получающих пенсию по потере кормильца, а также проездной для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Всего в список включены 59 маршрутов автобусов, среди которых: № 404, 406, 408, 410, 415, 415А, 415Ш, 420, 420А, 420Б, 433, 435, 436, 438, 438з, 442, 442А, 443, 454, 458, 458А, 458Б, 461, 462, 463, 463А, 469, 469А, 475, 475А, 476, 477, 481, 482, 482В, 483, 483А, 484, 485, 487, 488, 489, 493, 494, 497, 540, 544, 545, 547, 552, 552А, 555, 567, 682, 683, 683А, 684, 685А и 686.