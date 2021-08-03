Автомобиль превращается в лодку: в Санкт-Петербурге затопило несколько улиц — фото и видео

За ночь в Санкт-Петербурге выпало большое количество осадков.
В социальных сетях появляются фото и видео затопленных улиц в Санкт-Петербурге.
Потоп коснулся Гостилицкого шоссе, Долгоозёрной и Парашютной улиц. Уточкина и Комендантский проспект тажке затоплены по колено и выше.
Отмечается, что ливневки не справляются с ситуацией, а водителям придется добираться до своих автомобилей на лодке.
Источник: vk.com/spb_today
Источник: vk.com/spb_today
Источник: vk.com/spb_today
Источник: vk.com/spb_today
Источник: vk.com/spb_today
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