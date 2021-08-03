Автомобиль превращается в лодку: в Санкт-Петербурге затопило несколько улиц — фото и видео

Автор: Александр Селиванов
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За ночь в Санкт-Петербурге выпало большое количество осадков.

В социальных сетях появляются фото и видео затопленных улиц в Санкт-Петербурге.

Потоп коснулся Гостилицкого шоссе, Долгоозёрной и Парашютной улиц. Уточкина и Комендантский проспект тажке затоплены по колено и выше.

Отмечается, что ливневки не справляются с ситуацией, а водителям придется добираться до своих автомобилей на лодке.

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Автомобиль превращается в лодку: в Санкт-Петербурге затопило несколько улиц - фото и видео улицы, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Потопы, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Паводки в Санкт-Петербурге, Паводки в России, Паводки в Ленобласти, Паводки, лето, дожди, грозы, водители, автомобилиИсточник: vk.com/spb_today
Автомобиль превращается в лодку: в Санкт-Петербурге затопило несколько улиц - фото и видео улицы, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Потопы, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Паводки в Санкт-Петербурге, Паводки в России, Паводки в Ленобласти, Паводки, лето, дожди, грозы, водители, автомобилиИсточник: vk.com/spb_today
Автомобиль превращается в лодку: в Санкт-Петербурге затопило несколько улиц - фото и видео улицы, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Потопы, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Паводки в Санкт-Петербурге, Паводки в России, Паводки в Ленобласти, Паводки, лето, дожди, грозы, водители, автомобилиИсточник: vk.com/spb_today
Автомобиль превращается в лодку: в Санкт-Петербурге затопило несколько улиц - фото и видео улицы, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Потопы, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Паводки в Санкт-Петербурге, Паводки в России, Паводки в Ленобласти, Паводки, лето, дожди, грозы, водители, автомобилиИсточник: vk.com/spb_today
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Касательно погоды, во вторник обещаются сильные дожди с грозой, так что город может затопить еще больше.

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