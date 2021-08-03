Несут лукошками: после дождей в Санкт-Петербурге и Ленобласти появились грибы — фото

На тихую охоту вышли практически во всех районах города и области.

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В социальных сетях появились фотографии долгожданных грибов, которые появились в лесах Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Росту грибов несомненно содействовали недавние дожди.

Охотники приносят из леса полные до краев лукошки грибов.

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Вот несколько советов, как собирать грибы, готовить их и не переживать об отравлении.

Не собирайте грибы в пластиковые пакеты, иначе грибочки быстро испортятся и поломаются. Для их сбора необходима хорошая корзина из ивняка, пропускающая воздух или лукошко. Например, такое, в котором продается клубника.

Нужно быть уверенным даже не на 100, а на 200 %, что гриб не ядовит. Не собирайте неизвестные сорта и слишком молодые грибы. Не собирайте, также старые, мягкие, водянистые и трухлявые грибы. Даже пригодные в пищу, в этом состоянии, могут повлечь отравление.

Если вы не являетесь опытным грибником, собирайте исключительно грибы с ножками под шляпой. Среди них не имеется смертельно ядовитых сортов.

Возьмите с собой атлас-определитель грибов! Очень точно сравните растущий индивид с тем, что на иллюстрации. Если у вас появилось, хоть зернышко неуверенности, не трогайте его.

Помните, что чернеющая серебряная чайная ложечка, положенная в воду с варящимися грибами, или окрасившийся во время приготовления лук, еще не свидетельствуют о том, что грибы съедобны или ядовиты. Это миф. Горькие грибы тоже не всегда смертельно ядовиты. Напротив, существуют очень опасные грибы с приятным вкусом. Например, мухомор, называемый “лесной смертью” имеет сладкий и приятный вкус.

Не собирайте грибы на обочинах дорог с большим напряженным движением, возле производственных предприятий, растущие во рвах или на опушке леса. Грибы легко всасывают тяжелые металлы и другие ядовитые вещества.

На сбор грибов оденьтесь в удобную одежду, возьмите с собой куртку или плащ-дождевик. Оденьте, также, высокие ботинки. Заботьтесь здесь не исключительно о своем комфорте, но и об обеспечении безопасности от клещей и змей, которые могут затаиться в дебрях.

Не давайте жареные грибы детям до 12 лет. Грибы – тяжелая пища, их не должны есть люди, имеющие проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Помните, что среди жертв отравлений грибами есть и опытные грибники!

Если после того, как вы съели грибы, у вас появилось чувство тошноты, боль в животе, повышенная температура, диарея, расстройство сердечного ритма, сильно расширенные зрачки – это могут быть первые признаки отравления. Вызывайте незамедлительно врача!