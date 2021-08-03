В июле в Петербурге и Ленобласти уничтожили 92 боеприпаса времен войны

За прошедший месяц на территории Ленобласти и Петербурга было найдено, вывезено и утилизировано 92 взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны.

Взрывоопасные предметы, в основном артиллерийские снаряды различного калибра, были обнаружены на стройках объектов социальной инфраструктуры, на частных садовых участках и в лесных массивах. Кроме того, военнослужащие провели инженерную разведку более 15 тыс. кв. м территории на местах совместных экспедиций с поисковыми отрядами.

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Все найденные боеприпасы были вывезены на спецполигон и уничтожены, сообщает пресс-служба Западного военного округа.