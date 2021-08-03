В Роспотребнадзоре объяснили, почему после прививки не вырабатываются антитела

В Роспотребнадзоре разъяснили, почему после прививки против коронавирусной инфекции не появляются антитела. Выяснилось, что многие тест-системы не могут распознавать антитела к S-белку, которые иммунитет вырабатывает после вакцинации.

Роспотребнадзор заявил о возможном отсутствии антител после вакцинации против COVID-19. Соответствующее сообщение появилось в Instagram- аккаунте ведомства.

Согласно опубликованной в социальной сети информации, большая часть стандартных тестов выявляет антитела к N-белку коронавируса и не способна распознать антитела к S-белку, которые вырабатываются после прививки.

А если гражданин вакцинировался препаратом «ЭпиВакКорона», то защитные антитела сможет увидеть только специальный тест, разработанный научным центром «Вектор», который создал данную вакцину.

В Роспотребнадзоре также пояснили, что в составе «ЭпиВакКороны» содержится искусственный белок с фрагментами коронавируса.

После введения компонентов данного вакцинного препарата в организме начинают вырабатываться антитела только к нескольким участкам вирусного белка.

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Поэтому общее количество антител после вакцинации «ЭпиВакКороной» будет довольно низким. Однако, по словам представителей Роспотребнадзора, на действенность вакцины это не влияет.