Нужно «ломать» ситуацию: ленинградцам напомнили о важности вакцинации от COVID-19

По словам председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергея Вылегжанина, санитарно-эпидемиологическая ситуация с распространением COVID-19 в регионе немного стабилизировалась, но остается непростой.
В Ленинградской области есть все три основные вакцины против COVID-19. В течение недели с момента подготовки публикации ожидается поставка еще 40 тысяч доз «Спутника V». Также в регион прибыли около 29 тысяч доз «Спутника Лайт» – ее в первую очередь планируется использовать для ревакцинации и вакцинации переболевших.
Стабилизация санитарно-эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в цифрах выглядит следующим образом. На 12% снизилось количество госпитализаций. В Ленинградской области развернуты 2044 койки, из них заняты 1316. На ИВЛ – 25 человек. В течение недели планируется вернуть к обычной работе еще 220 коек в Ломоносовском районе, Токсово и Приозерске.
Александр Дрозденко подчеркивает, что, несмотря на сокращение числа госпитализаций, правительство продолжает действовать точечно и с сохранением делений на зоны. А ограничения в красной зоне по COVID-19 жестче, чем в соседних регионах.
Регион вышел на хорошие показатели по темпам вакцинации. На текущей неделе внимание будет акцентироваться на заявках от предприятий для вакцинации коллективов.