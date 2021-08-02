Нужно «ломать» ситуацию: ленинградцам напомнили о важности вакцинации от COVID-19

По словам председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергея Вылегжанина, санитарно-эпидемиологическая ситуация с распространением COVID-19 в регионе немного стабилизировалась, но остается непростой.

«Резко возросли темпы вакцинации вторым компонентом, однако с легким улучшением ситуации началось и некое падение спроса на вакцинацию. Становится менее страшно – и опять количество желающих привиться первым компонентом снижается», – рассказал Сергей Вылегжанин

В Ленинградской области есть все три основные вакцины против COVID-19. В течение недели с момента подготовки публикации ожидается поставка еще 40 тысяч доз «Спутника V». Также в регион прибыли около 29 тысяч доз «Спутника Лайт» – ее в первую очередь планируется использовать для ревакцинации и вакцинации переболевших.

Стабилизация санитарно-эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в цифрах выглядит следующим образом. На 12% снизилось количество госпитализаций. В Ленинградской области развернуты 2044 койки, из них заняты 1316. На ИВЛ – 25 человек. В течение недели планируется вернуть к обычной работе еще 220 коек в Ломоносовском районе, Токсово и Приозерске.

Александр Дрозденко подчеркивает, что, несмотря на сокращение числа госпитализаций, правительство продолжает действовать точечно и с сохранением делений на зоны. А ограничения в красной зоне по COVID-19 жестче, чем в соседних регионах.

«Это правильно, потому что нам нужно «ломать» ситуацию и в сентябрь выходить с более стабильной и прогнозируемой ситуацией по заболеваниям. Меня настораживает определенная тенденция к снижению количества желающих вакцинироваться. Это связано с тем, что поуспокоили ситуацию в сети по поводу заболевших», – отметил Александр Дрозденко

Регион вышел на хорошие показатели по темпам вакцинации. На текущей неделе внимание будет акцентироваться на заявках от предприятий для вакцинации коллективов.