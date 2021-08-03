Ватерполистки из Ленобласти вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Championat.com
Фото: Championat.com

Российской женской сборной предстоит встреча с американками. В данный момент сборная США – действующие олимпийские чемпионки по водному поло. Игра пройдет 5 августа.

Российские ватерполистки с киришанками в команде сегодня одержали победу над сборной Австралии со счетом 9:8. Следующая игра женской сборной состоится с американками. В данный момент сборная США – действующие олимпийские чемпионки по водному поло. Игра пройдет 5 августа.

Отметим, что составе сборной России на Олимпиаде в Токио – шесть ватерполисток из Ленобласти: Екатерина Прокофьева, Надежда Глызина, Евгения Иванова, Анна Карнаух, Анастасия Симанович и Евгения Соболева.

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