Российской женской сборной предстоит встреча с американками. В данный момент сборная США – действующие олимпийские чемпионки по водному поло. Игра пройдет 5 августа.

Российские ватерполистки с киришанками в команде сегодня одержали победу над сборной Австралии со счетом 9:8. Следующая игра женской сборной состоится с американками. В данный момент сборная США – действующие олимпийские чемпионки по водному поло. Игра пройдет 5 августа.

Отметим, что составе сборной России на Олимпиаде в Токио – шесть ватерполисток из Ленобласти: Екатерина Прокофьева, Надежда Глызина, Евгения Иванова, Анна Карнаух, Анастасия Симанович и Евгения Соболева.