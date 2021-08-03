На территории отдыха появились ровные дорожки из тротуарной плитки, уютные скамейки, освещение, качели, стол для игры в шахматы или шашки.

Благодаря нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» в поселке Шугозеро появилось новое пространство для отдыха местных жителей. Местный сквер зацвел новыми красками. На территории появились ровные дорожки из тротуарной плитки, уютные скамейки, освещение, качели, стол для игры в шахматы или шашки.

В администрации отмечают, что главные работы выполнены, осталось отшлифовать недостатки и закрыть бюрократические вопросы.