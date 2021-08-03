С начала 2021 года частью добровольческого движения стали 2 345 ленинградцев.

Количество «Волонтеров Победы» в Ленобласти значительно растет. С начала 2021 года частью добровольческого движения стали 2 345 ленинградцев. Из них более половина это учащиеся школ.

На сайте волонтерыпобеды.рф за 6 месяцев зарегистрировалось более 155 тысяч человек, что превышает количество волонтеров, которые присоединились к движению еще в в 2015 году. Также по словам Ольги Амельченковой, лидера «Волонтеров Победы», молодежь все чаще проявляет интерес к исторической памяти и помощи ветеранам.

“Примечательно и то, что среди новых членов Движения 49% ― это школьники, 33% ― 18-25 лет, 8% ― граждане 35-55 лет, 7% ― 25-35 лет, 3% ― граждане старше 55 лет. Это говорит о том, что молодые люди интересуются историей и готовы тратить свое свободное время на помощь ветеранам и сохранение исторической памяти»”, — Ольга Амельченкова, лидер «Волонтеров Победы.