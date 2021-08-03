Главный редактор ЛенТВ24 Олег Черных прокомментировал изменения в правилах работы СМИ во время сентябрьских выборов в Ленинградской области.

«Порядок аккредитации представителей СМИ на выборы нужно было менять уже давно, потому что зачастую некоторые СМИ, в том числе, которые финансируются из-за границы, пользовались редакционными удостоверениями не столько для того, чтобы освещать ход выборов, сколько для того, чтобы агитировать против. А это, на мой взгляд, просто недопустимо. Ну и значительно расширяется наши возможности для того, чтобы информировать жителей Российской Федерации о том, каким образом будут проходить выборы. Так что считаю всё своевременным», — Главный редактор ЛенТВ24 Олег Черных.