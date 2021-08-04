Михаил Мурашко призвал привить от коронавируса всех пожилых россиян

В России продолжается вакцинация от COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян старше 60 лет поставить прививку.

— Важно провести вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет. Под исключение попадают граждане, имеющие медицинские противопоказания, – сообщил Михаил Мурашко.

По его словам, тяжелее всего заболевание переносят граждане старше 60 лет.

— После перенесенного ковида пожилые граждане часто страдают от остаточных обострений старых хронических заболеваний. Слушать мракобесие по поводу антивакцинальных кампаний, это нанести вред собственному здоровью, – добавил Михаил Мурашко.

Кроме вакцинации для нейтрализации третьей волны COVID-19 нужно усилить противоэпидемические меры. Михаил Мурашко напомнил, что одним из лидеров вакцинации населения является Самарская область.

В Роспотребнадзоре ранее сообщили об эффективности российских вакцин против COVID-19 от штамма «дельта». Уровень эффективности достигает 90%.