Частушки на тему вакцинации собрали более 240 участников из разных уголков страны

Автор: Анастасия Щербакова
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Источник: Дом народного творчества Ленинградской области

Флешмоб привлек внимание творческих коллективов не только из Ленобласти, но и Краснодарского края, Калининграда и Санкт-Петербурга и даже Калининграда и Риги.

Конкурс частушек #ПрорвемсяПривьемся собрал большое количество участников и нашел массовый отклик в народном творчестве. Конкурс проходил с 9 по 25 июля, его результаты опубликовывал Дом народного творчества Ленинградской области.

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Флешмоб привлек внимание творческих коллективов не только из Ленобласти, но и Краснодарского края, Калининграда и Санкт-Петербурга и даже Калининграда и Риги.

Также в Ленобласти проходил конкурс «частушки против вандализма».

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