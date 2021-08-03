Флешмоб привлек внимание творческих коллективов не только из Ленобласти, но и Краснодарского края, Калининграда и Санкт-Петербурга и даже Калининграда и Риги.
Конкурс частушек #ПрорвемсяПривьемся собрал большое количество участников и нашел массовый отклик в народном творчестве. Конкурс проходил с 9 по 25 июля, его результаты опубликовывал Дом народного творчества Ленинградской области.
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Флешмоб привлек внимание творческих коллективов не только из Ленобласти, но и Краснодарского края, Калининграда и Санкт-Петербурга и даже Калининграда и Риги.
Также в Ленобласти проходил конкурс «частушки против вандализма».
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