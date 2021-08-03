Флешмоб привлек внимание творческих коллективов не только из Ленобласти, но и Краснодарского края, Калининграда и Санкт-Петербурга и даже Калининграда и Риги.

Конкурс частушек #ПрорвемсяПривьемся собрал большое количество участников и нашел массовый отклик в народном творчестве. Конкурс проходил с 9 по 25 июля, его результаты опубликовывал Дом народного творчества Ленинградской области.

Вам будет интересно В Ленобласти пройдет конкурс частушек на тему вакцинации от коронавируса Творческий конкурс "ПрорвемсяПривьемся" в поддержку вакцинации от Covid-19 запустили в Ленинградской области. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства... 13.07.2021 572

Флешмоб привлек внимание творческих коллективов не только из Ленобласти, но и Краснодарского края, Калининграда и Санкт-Петербурга и даже Калининграда и Риги.

Также в Ленобласти проходил конкурс «частушки против вандализма».