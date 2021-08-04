Петербург и Ленобласть заключили соглашение о фрахтовании легковых такси

Власти Петербурга и Ленобласти заключили новое соглашение о фрахтовании легковых такси на территории обоих регионов. Срок действия документа до 31 декабря 2023 года.

Теперь перевозчики обоих регионов, имеющие соответствующие разрешения, могут принимать заказы как в Петербурге, так и в Ленобласти. Действие прошлого соглашения закончилось еще в конце 2020 года, в связи с чем такси из 78 региона не могли без нарушения законодательства перевезти пассажира из области и наоборот.

Отмечается, что в Петербурге в настоящее время выдано более 25 тысяч лицензий на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси для юрлиц и ИП в том числе, в Ленобласти — более 3,3 тысяч лицензий.

Ранее Дрозденко обсудил с Путиным транспортное развитие Ленобласти. Он доложил президенту о восьми проектах по комплексному развитию транспортной инфраструктуры региона, которые помогут снизить нагрузку на существующую транспортную систему Петербургской и Ленинградской агломерации.