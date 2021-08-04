В Ленобласти ужесточили коронавирусные ограничения в преддверии Дня знаний

Губернатор Ленобласти подписал «антиковидное» постановление, корректирующее работу образовательных учреждений, в том числе проведение линеек в День знаний.
- Так, торжественные мероприятия 1 сентября в «красной» зоне будут длиться всего полчаса и проходить на открытом, присутствовать на них смогут не более 120 учеников и 120 родителей.
- В “желтой” зоне условия те же, но на линейке могут одновременно присутствовать не более 300 учеников и 300 родителей. В “зеленой” — не более 500 учеников и 500 родителей. Ношения масок для взрослых — обязательно условие.
- Учителя смогут приступить к работе только после прохождения полного курса вакцинации или отрицательного ПЦР-теста давностью не более 72 часа.
Изменения также коснулись и условий оказания плановой помощи в стационаре и амбулаторно, а также проведения ряда медосмотров. Теперь пациентам нужно предоставить справку о прохождении полного курса вакцинации, либо результаты ПЦР-теста давностью не более 72 часа.
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04.08.2021 182
Актуальные разделения по зонам в Ленобласти:
- «Красная» зона: Выборгский, Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Лодейнопольский районы и Сосновый Бор.
- «Желтая» зона: Волховский, Кировский, Киришский, Тосненский, Подпорожский, Приозерский, Волосовский, Лужский и Ломоносовский районы.
- «Зеленая» зона: Кингисеппский район.