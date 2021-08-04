В Ленобласти ужесточили коронавирусные ограничения в преддверии Дня знаний

Губернатор Ленобласти подписал «антиковидное» постановление, корректирующее работу образовательных учреждений, в том числе проведение линеек в День знаний.

Так, торжественные мероприятия 1 сентября в «красной» зоне будут длиться всего полчаса и проходить на открытом, присутствовать на них смогут не более 120 учеников и 120 родителей.

В “желтой” зоне условия те же, но на линейке могут одновременно присутствовать не более 300 учеников и 300 родителей. В “зеленой” — не более 500 учеников и 500 родителей. Ношения масок для взрослых — обязательно условие.