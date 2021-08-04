Стало известно, где 4 августа зафиксированы 235 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 235 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 4 августа.
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+5), Ефимовский (+2), Зиновья Гора (+1), Сёгла (+1).
Волосовский район: Волосово (+1), Кикерино (+4), Торосово (+1), Большое Кикерино (+1), Коростовицы (+1), Ославье (+1).
Волховский район: Волхов (+4), Паша (+1), Вындин Остров (+1).
Всеволожский район: Мурино (+5), Всеволожск (+18), Кудрово (+11), Новое Девяткино (+1), Старая (+2), Вартемяги (+1), Токсово (+1), Хязельки (+1), Романовка (+6), Бугры (+1), Агалатово (+1), им. Свердлова (+4), Дубровка (+1), Хапо-Ое (+1), Кирпичный Завод (+1), Скотное (+1).
Выборгский район: Выборг (+10), Рощино (+4), Светогорск (+1), Приморск (+2), Каменногорск (+1), Семиозерье (+1), Ленинское (+1), Симагино (+1).
Гатчинский район: Гатчина (+12), Рождествено (+2), Войсковицы (+1), Вырица (+1), Пудомяги (+1), Батово (+1), Малые Колпаны (+1), Старосиверская (+3).
Кингисеппский район: Кингисепп (+4), Большое Кузёмкино (+1), Ивангород (+3).
Киришский район: Кириши (+9), Посадников остров; СНТ Луч; СНТ Изобилие; Флора; СНТ Сигнал; СНТ Восток (+1).
Кировский район: Кировск (+3), Шлиссельбург (+3), Отрадное (+4), Синявино (+1), Назия (+1), Мга (+1).
Лодейнопольский район: Алеховщина (+4), Шархиничи (Алёховщинское с/п) (+1), Кяргино (+2).
Ломоносовский район: Новоселье (+2), Русско-Высоцкое (+1), Горбунки (+1), Лаголово (+1), Дятлицы (+1), Кипень (+1), Волковицы (+1).
Лужский район: Луга (+6), Слапи (+1), Ставотино (+1), Приозерный (+1), Дом отдыха «Живой ручей» (+1).
Подпорожский район: Подпорожье (+6), Важины (+2).
Приозерский район: Приозерск (+3), Севастьяново (+2), Мельниково (+3), Коммунары (+1), Кузнечное (+2), Кривко (+1).
Сланцевский район: Сланцы (+6), Гостицы (+2), Большая Боровня (+1).
Тихвинский район: Тихвин (+11), Царыцино Озеро (+2).
Тосненский район: Тосно (+7), Тельмана (+1), Никольское (+2), Ульяновка (+1), Трубников Бор (+2).