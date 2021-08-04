В Тосненском районе появится исторический парк Александра Невского

В ходе рабочей поездки в Тосненский район губернатор Ленобласти проинспектировал ход работы по созданию исторического парка Александра Невского.

Центром парка станет Графская гора. Считается, что именно на ней князь Александр Невский молился о победе русских войск в битве со шведами. Там и установят памятник полководцу.

Сейчас в парке мостят камнем дорожки, устраивают газоны и монтируют освещение. Дорожки, проложенные в форме креста, дополнят яркой подсветкой.

В планах сделать парк новой общественным пространством региона — проводить культурные, массовые и просветительские мероприятия. Сейчас на месте установлены поклонный крест и памятный знак в честь 770-летия Невской битвы.

Тем временем в Волхове готовится к открытию обновленный парк имени Юрия Гагарина.