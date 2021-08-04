Здание горит не первый раз. Общежитие было распущено еще после трагического пожара в 2012 году, когда в огне погибли несколько человек.

В Санкт-Петербурге загорелось заброшенное общежитие на проспекте Стачек. Здание горит не первый раз, отмечают пользователи соцсети. Общежитие было распущено еще после трагического пожара в 2012 году, когда в огне погибли несколько человек.

Бесхозное помещение часто становится объектом для досуга подростков. В 2020 году сообщалось, что здание может стать гостиницей и его планировали выставить на торги.

Кадрами происшествия поделились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».