Здание горит не первый раз. Общежитие было распущено еще после трагического пожара в 2012 году, когда в огне погибли несколько человек.
В Санкт-Петербурге загорелось заброшенное общежитие на проспекте Стачек. Здание горит не первый раз, отмечают пользователи соцсети. Общежитие было распущено еще после трагического пожара в 2012 году, когда в огне погибли несколько человек.
Бесхозное помещение часто становится объектом для досуга подростков. В 2020 году сообщалось, что здание может стать гостиницей и его планировали выставить на торги.
Кадрами происшествия поделились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».
Вам будет интересно
Под Сосновым Бором 66-летняя женщина не справилась с управлением и попала в ДТП вместе с детьми — фото
Женщина получила травмы головы, переломы и ушибы. Детям, которые сидели на заднем сидении без автокресел досталось больше — у старшей...
04.08.2021 55