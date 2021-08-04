Пассажиропоток в Ленобласти вырос на 50 % за пол года

С начала этого года автобусы 47-го региона перевезли порядка 26 млн пассажиров.

Такую статистику приводит пресс-служба правительства Ленобласти.

Согласно отчету, с января по июнь 2021 года количество перевезённых пассажиров возросло примерно на 47% ― с 3,4 до 5 млн человек. В пассажирообороте приблизительно такие же показатели — он увеличился на 45%, причём в январе он составлял 54,7 пассажиро-километров, а в июне уже 79,3.

Автобусами по маршрутам регулярных перевозок воспользовались 26 миллионов человек, что на 5 млн больше по сравнению с первым полугодием 2020-го.