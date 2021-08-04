Россия спустилась на шестое место в медальном зачете на Олимпиаде в Токио

Российская сборная на Олимпийских играх-2020 продолжает терять позиции. На данный момент Россия держится на шестом месте в общем зачете.

Как передает СпортЭкспресс, в среду, 4 августа, на летних Олимпийских играх было разыграно 17 комплектов наград. Из них российские спортсменки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали одну золотую медаль в синхронном плавании дуэтом.

В общем медальном зачете российская сборная занимает шестое место. Всего в копилке национальной сборной 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград.