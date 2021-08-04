Причиной красного дыма в МО «Смольнинское» стал взрыв баллона с краской

В Петербурге во время заседания Совета депутатов МО «Смольнинское» произошел взрыв прямо у них под ногами. «Снарядом» оказался баллон с краской.

Инцидент произошел вечером, 4 августа в центре Петербурга на Суворовском проспекте. Как выяснилось, густой красный дым, который вырывался из помещения «Смольнинское», оказался обыкновенной краской.

Взорвавшийся баллон находился у входа в здание под металлической решеткой. На момент публикации сотрудники спецслужб уже находились на месте. В происшествии никто не пострадал.

О неизвестном красном дыме в здании МО «Смольнинское» мы писали ранее.