Аналитик рассказал, когда лучше покупать доллары

Для тех россиян, кто в ближайшее время собирается в отпуск, в котором им нужна будет валюта, сейчас самое благоприятное время для ее покупки. Такого мнения придерживается начальник отдела банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко.

В разговоре с агентством «Прайм» эксперт отметил, что доллар торгуется в пределах минимумов с конца июня этого года, а евро — вблизи минимумов с начала июля.

Юрий Кравченко рекомендует не ждать ситуации, в которой рубль обновит годовые максимумы, закрепив свои позиции ниже 72 по доллару и ниже 86 по евро.

Поскольку ситуация на внешних рынках при сложившихся условиях пандемии рискует ухудшиться, то это, как подчеркивает аналитик, неизбежно отразится на нефтяных ценах, поддерживающих российский рубль.