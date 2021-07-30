Нефть марки Brent подорожала до 75 долларов

Цены на нефть растут на фоне новостей о снижении запасов топлива в США.

Марка Brent подорожала на 0,35% — до 75 долларов за баррель. Марка WTI поднялась в стоимости на 0,39% — до 72,67 доллара за баррель.

В Минэнерго США ранее заявили, что на прошлой неделе запасы нефти в стране сократились на 4,1 миллиона баррелей. При этом они достигли минимума с января 2020 года. Участники рынка считают, что это связано с ростом спроса на топливо.

Эксперты полагают, что запасы нефти по всему миру будут сокращаться до конца 2021 года. При этом распространение коронавируса все равно будет оказывать влияние на рынок.