Обнародованы промежуточные итоги клинических испытаний «ЭпиВакКороны»

Иммунологическая эффективность российской вакцины «Эпиваккорона» равна 79% согласно промежуточным результатам, отраженным в обзоре контроля качества третьей фазы клинических испытаний препарата.

По данным «Известий», ссылающихся на сведения независимой контрактной исследовательской организации «Клиникал ресерч лаборатори», у 79% привитых добровольцев и 11,6% человек из группы плацебо антитела IgG к коронавирусу появились на 42-й день после прививки «Эпиваккороной».

В центре «Вектор» подчеркнули, что это показатель иммунологической, а не эпидемиологической эффективности, поскольку они высчитываются по-разному.

«Важно подчеркнуть, что если в испытаниях найдено 79% людей с обнаруженными антителами IgG, то это так называемая иммунологическая эффективность вакцины», — пояснили в центре.

Эпидэффективность исходит из других данных и высчитывается по особой формуле, отметили эксперты. Замглавы «Вектора» Татьяна Непомнящих уточнила, что, когда же говорят про эффективность вакцины, то имеют в виду именно ее эпидемиологическую эффективность.

В исследовании эффективности и безопасности «Эпиваккороны» участвовали 2999 добровольцев в возрасте от 18 лет. Количество испытуемых должно было составить ровно три тысячи, но один участник выбыл из испытаний.

Из участников более 2,2 тысячи участников были вакцинированы «Эпиваккороной», а 746 получили плацебо. Чтобы обнаружить антитела, использовался тест, который был разработан центром «Вектор» Роспотребнадзора.

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Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической и профилактической эффективностей. Иммунологическая эффективность характеризует выработку специфических антител у привитых, а профилактическая — защиту привитых от болезни.