Россия приблизилась к лидерству на нефтяном рынке США

Россия оказалась на втором месте по поставкам нефти и нефтепродуктов в США, первое место занимает Канада. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Так, импорт сырой нефти и нефтепродуктов в Соединенные Штаты из России вырос на 23% в мае этого года, это на 844 тыс. баррелей больше по сравнению с апрелем. Результат оказался рекордным с 1995 года. Предыдущий максимум был зарегистрирован в мае 2009 года, тогда за месяц было экспортировано 25,08 млн баррелей.

Как отмечает агентство, американские производители топлива предпочитают Россию в качестве поставщика в связи с тем, что эта страна производит много полурафинированных масел, таких как Mazut 100.

По данным Bloomberg, США перестали получать нефть из Венесуэлы из-за санкций, а установленные ОПЕК ограничения на добычу затруднили поставки, оставив возможность для российских экспортеров.