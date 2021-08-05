На Привокзальной площади в Волхове установят стелу воинской доблести

В центре города Волхов Ленобласти появится памятный монумент — стела с надписью «Волхов — город воинской доблести».

Как сообщается на сайте госзакупок, заявки на благоустройство Привокзальной площади в Волхове будут рассмотрены 6 сентября. Согласно техзаданию, на площади планируется обновить тротуарную плитку и уличное освещение, а также провести озеленение. Стелу установят до ноября 2022 года.

Начальная цена контракта — 47 млн 876 тыс. рублей. Средства выделят из местного бюджета.

Напомним, Волхов получил звание «Город воинской доблести» в 2019 году «За мужество, стойкость и героизм защитников Отечества, проявленные ими при защите города Волхова от немецко-фашистских захватчиков, и их вклад в оборону Ленинграда в 1941-1944 годах».