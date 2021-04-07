В городах воинской доблести установят памятные стелы

Стелы появятся в городах и населенных пунктах, которые получили звание «Город воинской доблести» и «Населенный пункт воинской доблести».

Таким образом, стелы за счет бюджетных средств правительства Ленобласти установят в Подпорожье и Кингисеппе, а также в деревне Гостилицы Ломоносовского района, поселке Красный Бор Тосненского района и поселке Ивановское Кингисеппского района.

Стелы увековечат память воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.

Напомним, что в декабре 2016 года областной парламент принял закон № 95-оз «О почетных званиях Ленинградской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести». Почетное звание присваивается городам и населенным пунктам Ленинградской области, на территории или в непосредственной близости от которых проходили ожесточенные сражения, в ходе которых защитники Отечества проявили мужество, стойкость и героизм.

Так Лодейному Полю и Подпорожью звание «Город воинской доблести» присвоено «За мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками Отечества при защите Свирского рубежа обороны от финских захватчиков в 1941-1944 годах». Волхову «За мужество, стойкость и героизм защитников Отечества, проявленные ими при защите города Волхова от немецко-фашистских захватчиков, и их вклад в оборону Ленинграда в 1941-1944 годах». Киришам за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками Отечества в период оборонительно-наступательных операций войск Красной Армии в Киришском оборонительном районе немецких войск и при штурме укрепленного плацдарма в районе населенных пунктов Новые Кириши и Грузино в период с 16 октября 1941 года по 8 октября 1943 года.