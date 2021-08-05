Ленобласть выделит еще 900 млн рублей на достройку проблемных объектов

Ленобласть подписала очередное дополнительное соглашение с федеральным Фондом защиты прав дольщиков.

Из бюджета Ленобласти выделят еще 900 млн рублей на завершение строительства проблемных объектов, по которым Набсовет фонда принял решение о достройке по гарантийным письмам в начале этого года. Общая сумма по условиям нового допсоглашения составит 4,5 миллиарда рублей.

Новых объектов в это соглашение не добавляют, они войдут в следующее. Решения по новым долгостроям примут в 2022 году.

Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. Всего на решение этого вопроса необходимо 8 млрд рублей, из которых регион уже выделил 3,6 млрд.