Лионель Месси покинул «Барселону»

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
месси
Фото: REUTERS / Manu Fernandez / Pool

Лионель Месси уходит из футбольного клуба «Барселона» спустя 17 лет игры за эту команду.

Об этом в среду, 5 августа, сообщается в аккаунтах клуба. «Барселона» не смогли заключить новый контракт с 34-летним капитаном из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Лионель Месси выступал за «Барселону» всю свою профессиональную карьеру. Впервые он вышел на поле в составе этой команды в октябре 2004 года.

Месси признан одним из лучших футболистов всех времён. Также он является шестикратным обладателем «Золотого мяча» и «Золотой бутсы».

Вам будет интересно
Лионель Месси покинул "Барселону" футбол, отставка, Месси, Барселона
Россия возвращает позиции в медальном зачете на Олимпиаде в Токио
По итогам 13-го дня Олимпийских игр в Японии российским спортсменам удалось забрать две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали,...
05.08.2021 61
Автор