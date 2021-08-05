Лионель Месси покинул «Барселону»

Лионель Месси уходит из футбольного клуба «Барселона» спустя 17 лет игры за эту команду.
Об этом в среду, 5 августа, сообщается в аккаунтах клуба. «Барселона» не смогли заключить новый контракт с 34-летним капитаном из-за финансовых правил чемпионата Испании.
Лионель Месси выступал за «Барселону» всю свою профессиональную карьеру. Впервые он вышел на поле в составе этой команды в октябре 2004 года.
Месси признан одним из лучших футболистов всех времён. Также он является шестикратным обладателем «Золотого мяча» и «Золотой бутсы».
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