Лионель Месси покинул «Барселону»

Лионель Месси уходит из футбольного клуба «Барселона» спустя 17 лет игры за эту команду.

Об этом в среду, 5 августа, сообщается в аккаунтах клуба. «Барселона» не смогли заключить новый контракт с 34-летним капитаном из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Лионель Месси выступал за «Барселону» всю свою профессиональную карьеру. Впервые он вышел на поле в составе этой команды в октябре 2004 года.

Месси признан одним из лучших футболистов всех времён. Также он является шестикратным обладателем «Золотого мяча» и «Золотой бутсы».